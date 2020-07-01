Мэр Ялты решил продемонстрировать своё отношение к президенту мытьём набережной

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Мытьё набережной, фото соцсети

Кто-то в знак безмерной любви набивает татуировку, а Иван ИМГРУНТ выбрал свой путь выражения поддержки ПУТИНА.

Администрация Ялты, руководимая городским предводителем, 1 июля 2020 года вышла мыть набережную. Все вырядились в новые дворнические костюмы 24 июня введенные в обиход. Мэр костюмы отметил, как «вполне пригодные», но себе заказывать наряд для кабинета у этого дизайнера почему-то не стал.

Выяснилось также что не только ради ознаменования начала курортного сезона чиновники взялись за набережную, а «таким образом мы решили продемонстрировать свою поддержку президенту, главе республики и нашей стране», сказал ИМГРУНТ.