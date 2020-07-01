Свыше 272 тыс человек победили в шестом розыгрыше «Миллиона призов»

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1 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Победителями очередного розыгрыша программы «Миллион призов» стали более 272 тыс. жителей столицы. ОБ этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице прошел очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 272 тыс. 145 человек», - говорится в сообщении.

«Победителей розыгрышей определяют ежедневно до 2 июля путем случайного отбора. Участникам сообщают о победе посредством СМС-сообщения с уникальным кодом. Его следует активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля включительно. Полученные баллы можно обменять на призы до конца этого года», - уточняется в материале.

Напомним, стоимость каждого приза - от 1 до 4 тыс. баллов. Один балл равен 1 руб. Москвичи смогут обменять выигранные баллы на сертификаты торговых сетей, ресторанов и кафе, посещения музеев и галерей, для оплаты городских сервисов. Также выигрыш частично или полностью можно пожертвовать на благотворительность.

Самым популярным поощрением стали сертификаты на одну тысячу рублей в магазин «Дикси», на втором месте — сертификаты такого же достоинства в «Детский мир», на третьем — сертификаты сети аптек «Столички». Также популярным призом оказалось пополнение карты «Тройка» за баллы.