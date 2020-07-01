Депутат МГД Олег Артемьев: Электронное голосование станет частью новой электоральной культуры

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1 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Артемьев, фото соцсети

Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Артемьев считает, что система электронного голосования станет началом нового этапа развития электоральной культуры в России - без границ и ограничений. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва», комментируя итоги электронного голосования.

«Моему другу и соратнику летчику-космонавту Анатолию Иванишину, который сейчас находится на Международной космической станции, удалось проголосовать онлайн. Находясь на орбите, обычно голосуют все российские космонавты, я и сам голосовал два раза во время полетов, Иван Вагнер сегодня тоже будет голосовать через доверенное лицо. Но именно электронное голосование с орбиты было впервые не только в России, но и в мире. Это стало возможным благодаря слаженной работы наших IT-специалистов и связистов, которые решили сложную задачу. Они создали технические возможности для того, чтобы высказаться по поправкам в Конституцию можно было даже находясь в космосе», - сообщил Олег Артемьев.

Он добавил, что электронное голосование - это будущее, ставшее настоящим. «Начался новый этап развития электоральной культуры в России. Голосование из космоса показало, что не существует никаких преград для того, чтобы участвовать в жизни нашей страны и принимать решения о ее будущем. Это и символ технического прогресса, и показатель роста гражданского самосознания, и гордость за моего друга и соратника, чтобы он стал первым космонавтов, который проголосовал онлайн, находясь на МКС», - отметил депутат.

Напомним, онлайн-голосование в столице началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Получить электронные бюллетени можно было во вторник до 19:59. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Результаты онлайн-голосования начнут расшифровывать 1 июля. Процесс займет не более полутора часов, считает заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.