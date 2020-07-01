Мавзолей Ленина откроют для посетителей с 1 июля

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мавзолей Ленина, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ сообщили, что в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены начнут пускать посетителей, но с соблюдем всех санитарных мер.

«С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что во время посещения необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Волгограде откроют отреставрированный монумент «Родина-мать зовет!»