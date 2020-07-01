Мавзолей Ленина откроют для посетителей с 1 июля

В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ сообщили, что в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены начнут пускать посетителей, но с соблюдем всех санитарных мер.
«С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что во время посещения необходимо соблюдать социальную дистанцию.
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