«Избыточный энтузиазм. Мы все люди», губернатор Петербурга объяснил зачем полицейский сломал руку журналисту во время голосования

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1 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, зачем полицейский сломал руку журналисту Давиду Френкелю во время голосования.

«Очень, конечно, печально, что журналист получил травму. Вы знаете, что материалы переданы в Следственный комитет РФ. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», - развел руками градоначальник. Губернатор также заявил, что в ходе голосования встречались случаи «провокаций против членов избирательных комиссий», однако, по его мнению, это «не украшает город».

Накануне на избирательный участок № 2219 журналист «Медиазоны» приехал после сообщений о попытках удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. «Сотрудники полиции стали меня выталкивать, я попросил их представиться, они отказались и просто схватили меня за руку, повалили на пол, и полицейский ударил меня кулаком в плечо, оно хрустнуло, я закричал от боли», — пояснил Френкель. "Скорая помошь" отвезла корреспондента в больницу, где ему потребовалась операция.