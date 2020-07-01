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Жительница Сургута решила разрушить молотком легендарный мусульманский памятник при въезде в Саки

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Жительница Сургута решила разрушить молотком легендарный мусульманский памятник при въезде в Саки
Фото: соцсети

Вооружившись молотком, она бросилась разрушать легендарный мусульманский памятник при въезде в Саки.

О ЧП рассказал крымскотатарский общественник Эскендер БИЛЯЛОВ. По его словам, полицию вызвали сотрудники расположенного рядом ресторана.

«Полиция сработала быстро и оперативно», - написал БИЛЯЛОВ.

На машине, в которой приехала дама, номера Сургута. Отвечать на вопросы «разрушительница» отказалась, демонстративно отгораживаясь от всех большим православным крестом.

БИЛЯЛОВ напоминает, что памятный знак, вызвавший у женщины помешательство, установлен более 20 лет назад.

Полиция пока данный инцидент не комментирует.

ГБ

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