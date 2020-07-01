В Саранске "вброс" бюлетеней на участке для голосования увидели все зрители местного телеканала. Сюжет срочно удалили из эфира
1 июля 2020, 11:36[ «Аргументы Недели» ]
Телеканал «Народное телевидение Мордовии» показало сюжет о придомовом голосовании по поправкам к Конституции, в котором зрители увидели вброс бюллетеней. Сюжет был срочно удален из эфира, убрали ролик из соцсетей, как только зрители стали писать, что "это уже наглость вопиющая прямо перед камерами творить такое".
Кроме того, в Сети возмутились , увидев фото из Саратова, где в урне для голосования аккуратно стопочками лежат две пачки бюллетеней. "Вот такие чудеса. Конечно, это не вброс двух, просто они сами так аккуратно падали", - комментируют новость пользователи Рунета.
Хотя нашлись и такие граждане, кто не верит ни телеролику, ни фотографии. Они считают все это фальсификацией.
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