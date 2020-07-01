МГИК: В столице начался итоговый день голосования по Конституции

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1 июля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Голосоваие, фото: соцсети

Итоговый день голосования по поправкам в Конституцию РФ начался в столице. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.



«Сегодня в Москве проходит общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Я напомню, что реализовать свое право до сегодняшнего дня можно было с 25 июня. Сегодня основной день голосования. Все 3 тыс. 604 участка открылись в установленное время - в 8:00. Участки будет работать до 20:00 по московскому времени. Москвичи, которые по каким-то причинам не смогут прийти на участок, могут подать заявление в участковую комиссию до 17:00 - им будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования», - сказал Юрий Ермолов.

Он добавил, что все участковые комиссии в полном составе приступили к работе.

«Все идет в штатном режиме», - добавил Юрий Ермолов.

Председатель МГИК также рассказал о дистанционном электронном голосовании, которое проходило в Москве с 25 по 30 июня.

«Вчера все те, кто записался на дистанционное электронное голосование до вчерашнего дня смогли реализовать свое право. В 20:00 ТИК Дистанционного электронного голосования подвел итоги. Всего в дистанционном голосовании приняло участие 979 тыс. 92 москвича, это около 93% от количества тех граждан, которые подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Цифры очень хорошие», - сказал Юрий Ермолов.

Он напомнил, что на участках в Москве обеспечено видеонаблюдение.

«Сегодня будет трансляция изображения в сеть интернет. Видеонаблюдение осуществлялось на протяжении всего периода голосования, начиная с 25 июня. Общественный штаб по наблюдению имел возможность видеть, что происходит на избирательный участках. Сегодня сигнал будет транслироваться в сеть интернет, начиная с 7:00 до подписания протокола участковой комиссией. Все действия, которые будут проходить на участке, будут публичны», - пояснил представитель МГИК.

Также, отметил Юрий Ермолов, на участках в Москве применяются комплексы обработки бюллетеней. Всего 1 тыс. 978 участков оборудовано такой техникой.

По его словам, вчера в рамках подготовки к сегодняшнему дню, провели тестирование. После завершения времени голосования, после работы со списками участников, в КОИБ вводятся бюллетени из переносных ящиков, вместе с ними будут вводиться бюллетени, которые находятся в сейф-пакетах.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.