Алексей Текслер проголосовал по поправкам в Конституцию

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1 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На избирательный участок губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел вместе с супругой Ириной.

Глава региона проголосовал на участке, расположенном в здании школы № 92 в Металлургическом районе. Алексей Текслер отметил, что на участке соблюдаются все меры безопасности: голосующим выдают перчатки, маски, одноразовые ручки.

«Это исторический день для нашей страны, — сказал Алексей Текслер. — Мы помним, как принималась действующая Конституция, в каких условиях и при каких обстоятельствах это было. Очень важно, что поправки в Конституцию определяют вектор развития страны на многие годы».

Алексей Текслер попросил всех, кто придет сегодня на участки для голосования, поставить свою подпись за присвоение Челябинску и Магнитогорску звание «Город трудовой доблести».

Напомним, участки для голосования 1 июля работают с 8.00 до 20.00