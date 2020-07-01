Коронавирус 1 июля: астролог предрек глобальную катастрофу в декабре 2020, а конца пандемии не видно

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1 июля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 10 592 173 человек. Погибли 514 542 инфицированных, вылечились – 5 815 829.

- В России и в мире нового пандемического подъема заболеваемости коронавируса COVID-19 не будет. Так считает депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, зафиксированные ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) «не мутировали, как мутирует грипп».

- Центр «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от COVID-19 на людях 15 июля. В исследованиях примут участие 300 добровольцев. Первый этап испытаний завершится в сентябре. В случае получения хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины будет начата ее регистрация.

- Глава ВОЗ заявил, что конца пандемии СOVID-19 не видно. Заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется и завершения пандемии «даже не видно». По словам Гебрейесуса, у вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. «Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. И хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», – сказал глава ВОЗ. Ранее в ВОЗ отмечали, что ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается в Европе.

- Российская промышленность сможет пережить и три волны коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Министр пояснил, что с точки зрения накопленного опыта и созданных запасов промышленность готова ко второй волне коронавируса и подчеркнул, что «у нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны», и добавил, что было бы лучше обойтись без коронавирусных волн.

- «Предрекший COVID-19» астролог сообщил о глобальной катастрофе в декабре 2020 года. Абхигья Ананд разместил в сети видеопослание, где отметил, что распространение коронавирусной инфекции практически завершится к сентябрю. При этом в декабре человечество ждет катастрофа, которая затронет все население Земли. Причиной катаклизма, по словам Ананда, станет неуважительное отношение людей к природе и убийства ими животных.

- Главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова предупредила, что переболевшие коронавирусом мужчины рискуют остаться бесплодными. По ее словам, у мужчин, которые перенесли COVID-19, анализы показывают снижение качества семенной жидкости на 38%.

-Россия не вошла в список из 14 стран, для въезда из которых с 1 июля будут открыты границы Евросоюза. Белый список, в который будут включаться страны, где ситуация с COVID-19 не хуже, чем в ЕС, планируется пересматривать каждые две недели.

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