Восемь малых городов России получат от банка БРИКС более 200 млн евро

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1 июля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Золотое кольцо России. Фото: pixabay.com

Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России суверенного займа в размере 205 млн евро.

Эти средства будут направлены на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия восьми малых городов, имеющих историческое значение.

Первый проект с объемом финансирования в размере 220 млн долларов на социально-экономическое развитие ряда малых городов с историческим наследием в РФ банк БРИКС одобрил в мае 2018 года.

Ожидается, что второй проект будет способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест в этих городах.