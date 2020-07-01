Миграционная картина СЗФО

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1 июля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Миграционные потоки Северного и Западного федерального округа

Аналитический центр Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов провёл оценку и составил прогноз миграционной ситуации в Северо-Западном федеральном округе России до 2024 года.



Северо-Западный федеральный округ России находится в положительном балансе от внутренней миграции России и такая динамика, считают эксперты, сохранится. Миграционный прирост в регионе к 2024 году не изменится, останется высоким и составит примерно 39 тысяч человек в год. Это станет возможным благодаря комплексному развитию сфер регионального хозяйства и использованию транспортно-транзитного потенциала региона. За счет модернизации производства в традиционных отраслях округа, а также благодаря близости к странам ЕС и Балтии и взаимной экономической интеграции, продолжится экономический рост округа.



Крупнейший город СЗФО – Санкт-Петербург по численности населения занимает четвёртое место среди регионов России. Он привлекателен не только для граждан бывших советских республик, но и для жителей большинства регионов РФ из-за высокого уровня доходов населения, развитой инфраструктуры и рынка труда. По данным Минэкономразвития, в регионе прогнозируется высокий рост инвестиций в основной капитал, он станет лидером промышленного производства в ближайшей перспективе. Эксперты считают, что дальнейший рост численности населения региона продолжится, однако темпы будут постепенно сокращаться: от 44 тысяч человек в 2020 году до 31 тысячи человек в 2024 году. Наибольшее количество внешних мигрантов прибывают в регион из Украины, Армении и Киргизии. Кроме того, на фоне растущей численности населения и повышения пенсионного возраста в регионе увеличится численность жителей трудоспособного возраста. К 2024 году их доля увеличится на 2,2% и будет больше на 220 тысяч человек.







Несмотря на то, что Санкт-Петербург не входит в состав Ленинградской области, являясь самостоятельным субъектом Российской Федерации, положительная динамика в части миграции для них схожа. В Ленинградской области также прогнозируется дальнейший рост численности населения из-за хорошо развитой инфраструктуры и рынка труда, а также относительно доступности жилья.



Ещё один яркий регион СЗФО – Калининградская область, которая привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей ряда соседних регионов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост численности населения в области. По данным Минэкономразвития, рост инвестиций в регионе существенно превысит средние темпы по стране, и область станет лидером промышленного производства в округе.



Мурманская область – тоже привлекательный для миграции регион, преимущественно для жителей бывших советских республик, и это несмотря на суровый северный климат. Прогнозируется, что положительный прирост от внешний миграции будет составлять до 800 человек в год. Однако в регионе сохранятся низкие темпы роста валового регионального продукта по сравнению с другими регионами СЗФО, что связано со слабым развитием сырьевых отраслей экономики. Это незначительно снизит привлекательность региона для жителей других округов России.



А вот Псковская область, согласно данным исследования, мало привлекательный регион для миграции как жителей соседних государств, так и для россиян из-за невысокого уровня доходов населения. Основной приток жителей возможен только за счёт «обратной миграции», то есть возврата домой жителей, ранее уехавших на учебу, на работу или по другим причинам. К 2024 году произойдет сокращение населения трудоспособного возраста примерно на 3 тысячи человек, несмотря на повышение пенсионного возраста.



Численность населения Ненецкого автономного округа сокращается из-за сурового северного климата. Эксперты прогнозируют, что темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться, но не превысят убыль в 120 человек в год.



Новгородская область тоже не отличается привлекательностью для миграции, поэтому прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. То же самое относится к Вологодской и Архангельской областям, республике Карелия и республике Коми. Из этих регионов жители будут уезжать в города с более высоким доходом, например, в Санкт-Петербург, где в последние годы значительно повысилась доступность дешёвого жилья.



