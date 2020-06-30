Дороги в России убогие, а апартаменты министра транспорта - роскошные

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30 июня 2020, 23:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: metla.press

Фото: metla.press

Министр транспорта Евгений Дитрих в феврале 2020 года купил квартиру в Москве площадью 203,7 квадратных метра на пятом этаже элитного дома. Об этом со ссылкой на данные Росреестра сообщает издание «Метла».

Недвижимость российский министр приобрел в жилом комплексе Barrin House.

«Ценности дворянской эпохи XVIII-XIX веков - гордость за свою фамилию и семейную родословную, бережное сохранение традиций прежних поколений, с новой силой возрождаются сегодня в респектабельном обществе современной России. И основа основ этой традиции - создание своего фамильного гнезда», - отмечается в презентации этого ЖК.

По информации «Метлы», в соседней квартире один кв. м. стоит 1 млн 147,5 тыс. руб. Исходя из этих данных, издание предполагает, что рыночная стоимость владений Евгения Дитриха составляет около 230 млн руб.

«Будучи замминистра, он декларировал годовой доход в размере 3-4 млн руб. Войдя в состав кабинета министров, стал получать больше: около 7 миллионов в год. Но даже при такой зарплате ему пришлось бы копить на квартиру в Barrin House десятки лет», - сообщает «Метла».

ФБК ранее утверждал, что правительство Москвы занимается продажами элитных квартир чиновникам по цене существенно ниже рыночной, тем самым нанося ущерб городскому бюджету. По данным из ЕГРН, в конце декабря 2019 года собственность на объект перешла от застройщика к мэрии Москвы. Спустя 2 месяца столичные власти продали квартиру Дитриху с рассрочкой платежа. На каком основании и по какой цене - информации нет.

«Ведомости» писали, что кандидатуру Дитриха на пост министра транспорта лоббировал миллиардер Аркадий Ротенберг, являющийся одним из крупнейших дорожных гоподрядчиков. На контрактах с Минтрансом зарабатывает и сын Ротенберга Игорь.