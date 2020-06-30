С 1 июля в Латвии нельзя будет штрафовать дам легкого поведения

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30 июня 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

С 1 июля в Латвии начинает действовать новый закон об административной ответственности. Из-за того, что политики не смогли решить вопрос с дамами легкого поведения они фактически оказались вне правового регулирования.

До 1 июля за нарушение правил ограничения проституции действовал штраф от 350 евро до 700 евро для физических лиц. А если древнейшей профессией занимаются «юридические» лица, то штраф мог доходить и до 1400 евро. Разумеется, проституцией не могли заниматься несовершеннолетние. А услуги дамы легкого поведения могли оказывать только на дому 9в собственном или съемном жилье). Более того, соседи не должны возражать против того, чтобы жилое помещение использовалось подобным образом.

Были и запреты: «дамочки» не могли объединяться в группы, рекламировать свои услуги в интернете или прессе и использовать посредников.

Кстати, в прошлом году за разного рода нарушения к административной ответственности в Латвии было привлечено 67 лиц.

1 июля старые административные правила теряют силу. В новом законе не прописаны правила, регулирующие проституцию. Увы, политики не смогли договориться по данному вопросу. А это значит, что пока не будет принят новый закон, то применять штрафы к дамам легкого поведения будет нельзя! Сферу продолжает регулировать только уголовный закон, запрещающий сутенерство, вовлечение в проституцию несовершеннолетних и отправка людей для занятия проституцией за границу.

Кстати, в будущем законе есть пункт, который предусматривает, что нельзя заниматься проституцией и пользоваться сексуальными услугами лицам моложе 25 лет.