Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Получить электронные бюллетени можно было во вторник до 19:59.

Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.