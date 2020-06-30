Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня
30 июня 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Получить электронные бюллетени можно было во вторник до 19:59. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
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