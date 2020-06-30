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30 июня 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сегодня, 30 июня, в Риге напротив Посольства РФ состоялся митинг. Латвийские активисты потребовали не менять Конституцию РФ.

Организатором митинга выступила латвийская молодежная организация «Протест». Они выдвинули требование к руководству РФ – отменить поправки, которые позволяют президенту В.В. Путину переизбираться на новый срок. Митингующих было человек пятнадцать…

Представитель организации «Протест» Селма Лебренце с удовольствием прокомментировала митинг: «Я думаю, это важно для Латвии, когда ее граждане и жители поддерживают российскую оппозицию и присоединяются к демократической России. Важно показать, что нам не все равно. Мы не рассматриваем русских и русский народ, как врагов. Мы считаем врагом авторитаризм».

Митингующие пробыли у посольства РФ около получаса и разошлись… Видимо, проливной дождь напугал, а может «показали» все, что хотели…