В Латвии запретили трансляцию канала Russia Today

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Учитывая санкции Совета Европейского Союза, Национальный совет по электронным СМИ принял решение запретить распространение в Латвии семи каналов группы PT. Более того, национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал сделать тоже самое другие страны ЕС.

В чем же причина?

Есть мнение, что канал фактически управляется Дмитрием Киселевым, человеком, на которого распространяются санкции, введенные Советом за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Более того, латвийские органы безопасности считают, что данный канал является самым влиятельным российским пропагандистским каналом на Западе.

Что по этому поводу думают латвийские коллеги?

Латвийский публицист Алла Березовская: «Теперь ждем, простите, пенделя? Нашим местным болванам и болванчикам только бы что-нибудь запрещать… Видно, на фоне профессиональных и интереснейших российских телеканалов чувствуют себя полными пигмеями, что в общем, недалеко от истины. Понять никак не могут (болезные), что в век интернета даже хуторянам они уже не в состоянии чего-нибудь запретить – смотреть, читать, слушать. Думают, выключили российское ТВ, спрятали голову поглубже в свой навоз и будет им счастье? На задница-то голая торчит сверху, никуда не делась! Ждет своего пенделя! И таки дождется…»