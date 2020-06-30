Мнение: 50 миллионов рублей за дом Ефремова в Юрмале – фейк

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30 июня 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Дом актера Михаила Ефремова в Юрмале, фото соцсети

Только ленивый сейчас не обсуждает актера Михаила Ефремова! Обсуждают все! И даже его дома в Юрмале. В СМИ просочилась информация, что актер Михаил Ефремов может продать один из двух домов в Юрмале за 50 миллионов рублей. Часть данных денег пойдет на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, а другая часть пойдет на содержание семьи Ефремова… если актеру придется отбывать тюремный срок. Именно такая информация облетела СМИ.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» решили проверить данную информацию: действительно ли актер обратился к латвийским специалистам, чтобы решить данный вопрос? 50 миллионов рублей за дом в Юрмале – адекватная цена? Сохранит ли он вид на жительство в Латвии при продаже недвижимости?

Комментирует независимый источник балтийского бюро «АН» в Латвии:

«Продать дом Михаила Ефремова в Юрмале за 50 миллионов рублей – фейк. Реальный. Это более 635 тысяч евро. Данный дом в Юрмале не стоит таких денег. Или актер считает, что только за одно его имя можно заплатить такие деньги? Конечно, элитная недвижимость в Юрмале стоит дорого… начиная от 300 тысяч евро и выше. Но все зависит от района в Юрмале и самого дома. Стоимость одного дома Ефремова в Юрмале, при нынешней ситуации после коронавируса, где-то от 75 тысяч евро. Кто распространил такие слухи – не знаю. Что касается вида на жительство, то Михаил Ефремов от него точно не отказывался. Я говорю о том, что есть определенные правила получения вида на жительство в Латвии. Ефремов решил этот вопрос через недвижимость. Важно знать, что в Латвии можно получить вид на жительство при покупке одного объекта недвижимости стоимостью 250 000 евро, или двух объектов, которые стоят по 125 000 евро. И от общей стоимости нужно заплатить 5% государственной пошлины. Разумеется, Ефремов покупал данную недвижимость через маклерскую фирму. Учтем, что он хотел получить вид на жительство. Явно переплатил. И если он продаст недвижимость в Юрмале, то и вида на жительство не будет. Оснований нет. Я не слышал, чтобы сейчас кто-то активно в Латвии (адвокат, маклерская контора) занималась продажей недвижимости Ефремова. И политического убежища он тоже не просил. Шучу, конечно. Это только разговоры пока…»