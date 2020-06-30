Директору ООО «ВСВ-Гидрострой» вручили благодарственное письмо

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30 июня 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 30 июня депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов по поручению Председателя комитета Сергея Жигарева вручил Алексею Шабанову, директору ООО «ВСВ-Гидрострой», благодарственное письмо за проявленное чувство высокой социальной ответственности, профессионализм, инициативу и значительный личный вклад в завершение строительства на инвестиционных началах многоквартирного дома в г. Краснодаре по ул. Мачуги, 2.



ЖК «Феникс» в микрорайоне Гидростроителей являлся одним из самых старых долгостроев города. Он был сдан в эксплуатацию в 2019 году.



Изначально ЖК «Феникс», расположенный по улице Мачуги, 2, компания «Стройинтеркомплекс» начала возводить в 2003 году. К 2005 году застройщик прекратил свою деятельность и в 2013 году был признан банкротом. Руководство компании оказалось на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве особо крупного размера.



В 2012 году власти города заключили инвестиционный договор с новым застройщиком – «ВСВ-Гидростроем». Это стало возможным благодаря условиям софинансирования затрат из краевого и местного бюджетов. В итоге 417 фактических дольщиков стали владельцами квартир в благоустроенном ЖК «Феникс» в прошлом году.



— Окончание строительства проблемных домов по ул. Мачуги, 2 долгое время тормозилось из-за отсутствия присоединения объектов к электросетям, однако благодаря усилиям городской администрации этот вопрос удалось решить положительно, и сейчас жители ЖК благополучно заселяются в полностью благоустроенный комплекс. Я надеюсь, что ваши дальнейшие инициативы помогут решить и другие проблемы долгостроя в г. Краснодаре. Благодарю за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к проблемам города, — отметил парламентарий.