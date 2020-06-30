Земельные вопросы обсудили на общем заседании двух комитетов ЗСК

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30 июня 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На совместном заседании комитетов ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий депутаты обсудили вопросы исключения земель сельхозназначения из границ земель населенных пунктов Кубани.



Работа в этом направлении проводится комитетами по поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко. Мероприятие провел вице-спикер краевого парламента, председатель профильного комитета Сергей Усенко. В нем приняли участие председатель комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко и его заместитель Сергей Чвикалов, представители аппарата полномочного представителя Президента России в ЮФО, краевых министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, департамента по архитектуре и градостроительству, а также администрации МО Кореновский район.

На совещании обсуждалась реализация мероприятий «дорожной карты» по внесению изменений в генеральный план Платнировского сельского поселения Кореновского района в части исключения из границ населенных пунктов муниципалитета сельхозугодий.

Как рассказал глава муниципалитета Сергей Голобородько, в конце мая текущего года администрация края согласовала внесение изменений в генеральный план станицы Платнировской. А 23 июня на сессии Совета сельского поселения депутаты его утвердили.

«Та «дорожная карта», которая была принята в прошлом году, при участии в том числе и депутатов краевого парламента, полностью выполнена. Даже с некоторым опережением сроков», – отметил глава района. По его словам, в ближайшее время новый генплан будет передан для постановки на кадастровый учет.

Также участники обсудили сложившуюся ситуацию на территории других муниципалитетов, в которых произошло уменьшение площади сельхозземель в результате их перевода в земли населенных пунктов.

Как было отмечено, причин, почему это произошло, несколько. В их числе такие: сельхозугодья были включены в границы населенных пунктов для целей жилищного строительства, реализации инвестпроектов, обеспечения инженерной инфраструктурой, для целей промышленности.

Вместе с тем в результате проведенной в крае инвентаризации выявлен ряд муниципальных образований, которые намерены в ближайшей перспективе исключить из своих границ порядка 10 тысяч гектаров сельхозугодий.

Как подчеркнул Сергей Усенко, Законодательное Собрание в лице профильных комитетов продолжит контролировать этот процесс.