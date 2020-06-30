МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

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30 июня 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ Александр Асафов рассказал о контроле за ходом голосования.

«На сейчас рассмотрено 426 обращений и по ним установлено порядка 8 подтвержденных нарушений. Они все так или иначе в СМИ были отражены, многие получили резонанс и в первый день голосования, и в последующие», - сказал официальный представитель Общественного штаба.

Также он добавил, что все работает в штатном режиме.

«То же самое по колл-центру: люди продолжают звонить, обращаться по вопросу дистанционного голосования. Порядка 4,5 тыс. в сутки звонков идет по этой линии. Звонят и наблюдатели с различными вопросами», - добавил Александр Асафов.

В свою очередь, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о ситуации, которая произошла в Лефортово.

«В Лефортово произошла ситуация, когда участник голосования пришел голосовать на участок, и увидел, что напротив его фамилии есть отметка о том, что он проголосовал на дому. Хотя он этого не делал. Он совершено справедливо возмутился, сказал об этом участковый комиссии», - сказал заместитель Дмитрий Реут.

Дмитрий Реут объяснил и причины такой ошибки.

«Почему это произошло? Я вижу в этом ошибку. Просто напросто информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку. Повторю: за человека никто не расписывался, эту отметку вносят члены участковом комиссии, которые возвращаются с надомного голосования, это он ошибся. Просто не в ту строку вписал», - сказал Дмитрий Реут.

Кроме того он добавил, что участковая комиссия извинились перед участником голосования, дополнительно включили его в список и выдали ему бюллетень, и он смог проголосовать.

«Первое: извинились перед участником голосования, дополнительно включили его в список и выдали ему бюллетень, и он смог проголосовать. Второе: председатель участковой комиссии сама обратилась в правоохранительные органы, там ведется разбирательство. Третье: прислушиваясь к позиции Общественного штаба по наблюдению, мы проконтролируем, чтобы участковые комиссии на этапе подсчета голосов своим решением признала эти 5 бюллетеней недействительными. Они могут быть легко отделены от других, поскольку находятся в отдельном сейф-пакете <...>. Они все пронумерованы, там стоит дата и время голосования, то есть нет никакого труда идентифицировать, в каком сейф-пакете находятся бюллетени, выданные с нарушением требований порядка. Их признают недействительными. Эти нарушения порядка голосования, порядка оформления документов никак не скажутся на итогах волеизъявления участников», - сказал Дмитрий Реут.

Замглавы МГИК напомнил, что осталось чуть более двух часов, чтобы воспользоваться дистанционным электронным голосованием, тем, кто падал заявку.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.