Сбербанк и Росводоканал будут развивать государственно-частное партнерство

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30 июня 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Москве 30 июня 2020 года Сбербанк и Росводоканал, куда входит ООО «Краснодар Водоканал», подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовать ряд федеральных проектов государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения с целью масштабной модернизации инфраструктуры, повышения качества питьевой воды, снижения аварийности на водопроводных сетях, а также развития отечественных инновационных решений и внедрения передовых мировых практик, направленных на улучшение экологического ландшафта регионов страны.



Объединив лучшие корпоративные компетенции, партнеры планируют разрабатывать требования и механизмы проведения юридической, технической и финансовой экспертиз при подготовке отраслевых проектов, типовые решения для их финансирования и совершенствовать процедуры банковского сопровождения.



Первый практический опыт сотрудничества уже состоялся. ПАО Сбербанк открыло финансирование в размере 2 млрд рублей на модернизацию городских систем и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения в Архангельске, водоканалом которого с 2018 года управляет ГК «Росводоканал». В июне ООО «РВК-Архангельск» получило первый транш в размере 1 млрд рублей.



Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с госсектором Сбербанка:



«Росводоканал — крупнейший игрок на рынке водоснабжения и водоотведения. Сбербанк уже давно сотрудничает с этой компанией, у нас есть совместные реализованные проекты, и еще несколько в планах. Задача подписанного соглашения — стратегическая. Это, в частности, разработка совместных инициатив, в том числе законотворческих, направленных на развитие рынка ГЧП».



Антон Михальков, генеральный директор группы компаний «Росводоканал»:



«Стратегическое партнерство с крупнейшим финансовым институтом страны, мы уверены, станет эффективным драйвером системных преобразований в сфере водоснабжения и водоотведения, позволит реализовать масштабные инфраструктурные проекты, направленные на модернизацию коммунальной системы, строительство новых современных объектов и улучшение экологии регионов России».



Справка о компании:



Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,5 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.



«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») управляет системой водоснабжения столицы Кубани с 2006 года на основании договора долгосрочной аренды.