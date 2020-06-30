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Жительница украинского села Малые Передремихи пострадала от удара молнии

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Жительница украинского села Малые Передремихи пострадала от удара молнии
фото: pixabey

Женщина на Украине пострадала от удара молнии через розетку. Об этом сообщил департамент гражданской защиты Львовской областной администрации.

Известно, что женщина во время грозы выключила все электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила её в спину. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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