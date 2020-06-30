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Анапа: на морском побережье погиб ребенок

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Анапа: на морском побережье погиб ребенок
фото: pixabey

В Анапе на морском побережье произошла трагедия. Там погиб один из трех детей приезжей семьи, разбившей палатку на берегу.

Пока взрослые спали, дети играли в «закапывание». Младшего ребёнка они закопали в песок с головой, и он задохнулся насмерть. Мальчику было восемь лет.

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