На озере Увильды сносят незаконные ограждения

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30 июня 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Эта работа ведется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщила пресс-служба губернатора, сегодня, 30 июня, был снесен забор из бетонных блоков и проволоки «Егоза», которые перекрывали доступ к озеру Увильды. Совместный план по выявлению нарушителей, устанавливающих ограждения, разработан правительством области совместно с министерством экологии.

Заместитель министра Сергей Безруков подчеркнул, что в этом году будет проведена работа со всеми собственниками и арендаторами земельных участков, расположенных у озера. Кроме того, их заставят следить за порядком на участках.

В рейдах примут участие представители прокуратуры, районной администрации и министерства экологии.

«Не нужно перекладывать свои обязанности на неравнодушных граждан, устраивающих субботники», — подчеркнул Сергей Безруков.