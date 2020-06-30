На озере Увильды сносят незаконные ограждения

30 июня 2020, 17:21[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Эта работа ведется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Как сообщила пресс-служба губернатора, сегодня, 30 июня, был снесен забор из бетонных блоков и проволоки «Егоза», которые перекрывали доступ к озеру Увильды. Совместный план по выявлению нарушителей, устанавливающих ограждения, разработан правительством области совместно с министерством экологии.
Заместитель министра Сергей Безруков подчеркнул, что в этом году будет проведена работа со всеми собственниками и арендаторами земельных участков, расположенных у озера. Кроме того, их заставят следить за порядком на участках.
В рейдах примут участие представители прокуратуры, районной администрации и министерства экологии.
«Не нужно перекладывать свои обязанности на неравнодушных граждан, устраивающих субботники», —подчеркнул Сергей Безруков.
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