Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Стихийный мемориал в память о погибших врачах создали у Комитета здравоохранения Петербурга

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Стихийный мемориал в память о погибших врачах создали у Комитета здравоохранения Петербурга

На Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге рядом с Комитетом по здравоохранению организован стихийный мемориал. Со многих фотографий на прохожих смотрят медики северной столицы, погибшие от коронавируса. Место для стены памяти выбрано не случайно. Именно чиновники из ведомства по здравоохранению долгое время не признавали отсутствие необходимого объёма защитных средств в больницах города.

Фотографии первых погибших врачей разместила руководитель фонда «Астарта» Ирина Маслова. Сразу под ними появились цветы, свечи. Стихийный мемориал никто не стал убирать, несмотря на то, что его наличие зафиксировали сотрудники правоохранительных органов.

На стене размещены фотографии не только врачей, но и сотрудников лечебных учреждений: водителей, гардеробщиков, уборщиц. Горожан пугает возраст погибших медиков: многие не дожили даже до 40 лет. Мемориал будет находиться на своём месте примерно до конца года, пока не закончится реконструкция здания Дома радио.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский предложил в дальнейшем в сквере на проспекте Медиков создать постоянный мемориал. Рядом находится несколько медицинских вузов. Это место лучше всего подходит для установки памятника. Но об этом можно будет думать только после окончания эпидемии. Для людей очень важно, чтобы они помнили о подвигах врачей в такой тяжёлый для всего мира период, заключил депутат.

ПВ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью