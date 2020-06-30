Стихийный мемориал в память о погибших врачах создали у Комитета здравоохранения Петербурга

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

На Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге рядом с Комитетом по здравоохранению организован стихийный мемориал. Со многих фотографий на прохожих смотрят медики северной столицы, погибшие от коронавируса. Место для стены памяти выбрано не случайно. Именно чиновники из ведомства по здравоохранению долгое время не признавали отсутствие необходимого объёма защитных средств в больницах города.



Фотографии первых погибших врачей разместила руководитель фонда «Астарта» Ирина Маслова. Сразу под ними появились цветы, свечи. Стихийный мемориал никто не стал убирать, несмотря на то, что его наличие зафиксировали сотрудники правоохранительных органов.



На стене размещены фотографии не только врачей, но и сотрудников лечебных учреждений: водителей, гардеробщиков, уборщиц. Горожан пугает возраст погибших медиков: многие не дожили даже до 40 лет. Мемориал будет находиться на своём месте примерно до конца года, пока не закончится реконструкция здания Дома радио.



Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский предложил в дальнейшем в сквере на проспекте Медиков создать постоянный мемориал. Рядом находится несколько медицинских вузов. Это место лучше всего подходит для установки памятника. Но об этом можно будет думать только после окончания эпидемии. Для людей очень важно, чтобы они помнили о подвигах врачей в такой тяжёлый для всего мира период, заключил депутат.



