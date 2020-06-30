Мэр Москвы принял участие в электронном голосовании по Конституции

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30 июня 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин, фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ в ходе посещения территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

«Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования», - отметил Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил за работу Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Общественную палату города Москвы, Общественный штаб по наблюдению за голосованием, 20 тыс. наблюдателей, которые проявили инициативу, зарегистрировались, прошли обучение, и сегодня вот эта целая армия людей наблюдает за ходом голосования и обеспечивает его легитимность. Огромное количество работников участковых комиссий, членов участковых избирательных комиссий. На них свалилась, конечно, огромная работа, вообще несопоставимая, что была в прежние голосования», - добавил Сергей Собянин.

Он сказал, что впервые процесс голосование проходит в течение семи дней.

«Если раньше это проходило в течение одного дня, сегодня это семь дней - семь суток огромной работы, которая не прекращается даже после того, когда закончилось голосование. Идет выверка электронных списков проголосовавших, бумажных списков. Проводится огромная работа. Вот эти семь дней - огромный марафон. Люди, конечно, совершают героический поступок, я считаю, да еще и в условиях риска, связанного с уже прошедшим пиком пандемии. Надеюсь, что сегодня закончится достойно электронное голосование», - добавил Сергей Собянин.

По его словам, такой способ голосования активно используется гражданами города.

«Уже видно, что количество людей, которые проголосовали, очень большое. Явка на электронное голосование, те, кто записался, тоже высокая. Это уже традиционно для электронного голосования, потому что люди, голосуя электронным образом, уже как бы сделали первый шаг и проявляют свою волю, что они хотят таким образом проголосовать и участвовать в голосовании. Завтра главный день голосования. Надеюсь, что он тоже пройдет успешно», - заключил мэр Москвы.

Напомним, участки для голосования по внесению изменений в Конституцию открылись в Москве 25 июня.

Голосование завершится завтра. Итоги голосования будут подводить также 1 июля.

Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.