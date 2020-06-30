Заседание молодежного партийного актива посвятили голосованию по поправкам

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30 июня 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На очередном дискуссионном заседании молодежного партийного актива Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия», состоявшемся 29 июня, обсуждалась важность поправок в Конституцию России. В качестве спикера на собрании выступил член фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Владимир Евланов.

Кроме парламентария в обсуждении вопроса укрепления государственной власти и соответствующих поправок в Основной Закон участвовали:

- Галина Глущенко - заместитель Секретаря, Исполнительный Секретарь Краснодарского местного отделения «Единая Россия»;

- Виктория Гаркуша – член Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель начальника управления по делам молодежи;

- Олег Бойченко - член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края, Председатель наблюдательного Совета «Центра поддержки гражданских инициатив», региональный наставник федерального партийного кадрового проекта «ПолитСтартап»;

- Лидия Цимбал – член Политического совета Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Краснодаре и другие.

Заседание открыл Владимир Мацкевич, модератор дискуссии, член партии «Единая Россия», активист Волонтерского центра «Единой России». По словам председательствующего, свое видение новой Конституции Президент России Владимир Путин озвучил еще зимой. Тогда решение о разработке поправок к соответствующим статьям было единогласно принято Госдумой буквально за 3 дня.

Свои коррективы в работу отечественных парламентариев внесла пандемия, пришлось несколько раз переносить Всероссийское голосование по этому поводу. Члены партии «Единая Россия» не остались в стороне и активно занимались волонтерской работой по поддержке своих сограждан. На этом заседании благодарственные письма наиболее активным однопартийцам вручил депутат Госдумы Владимир Евланов.

Также в начале заседания парламентарий вручил партийные билеты новым членам «Единой России». Он же высказался первым по поводу новых изменений в Конституции РФ.

По мнению парламентария, самое важное в этих поправках - это укрепление государства, укрепление института власти как такового. Сейчас экономические возможности страны вышли на новый уровень и теперь сложившаяся система может тормозить движение вперед, считает парламентарий. Реальные проблемы и многие вопросы при нынешней схеме госуправления приходится решать в ручном порядке. Именно поэтому пришло время для изменения самой системы госуправления. Поправки в Конституцию нужны для того, чтобы предлагаемые президентом изменения носили необратимый характер.

Отдельное внимание Владимир Мацкевич обратил на поправку к 67 статье Конституции, в которой говорится: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит ч. 3 статьи 671. До внесения изменений этой нормы в Конституции не было. В этой статье также появляется новая часть 2, где сказано, что Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Сейчас, когда во многих странах искажена история Великой Отечественной войны, одной из главных целей отечественных политических деятелей должно быть сохранение памяти об этом героическом времени. К примеру, в Краснодаре, по старой традиции, школы носят имена Героев Великой Отечественной войны. Здесь же проводятся различные мероприятия, посвященные ключевым событиям и датам этого периода.

В следующем своем выступлении Владимир Евланов высказался по поводу проекта федерального закона, посвященного дистанционной занятости. По мнению парламентария, изменения в этом вопросе России нужны как воздух,

их острую необходимость вскрыла пандемия.

Парламентарий рассказал, что после общественного опроса по этому поводу эксперты «Единой России» выяснили, что 40% сотрудников хотят остаться «на удаленке» после пандемии. И почти четверть из опрошенных заявили, что сталкивались с нарушением своих трудовых прав во время пандемии. Поэтому вариант изменений, предложенных членами фракции, поддержали видные эксперты в области Законодательства.

В итоге встречи Владимир Евланов еще раз напомнил, что очень важно сейчас сделать правильный выбор, прийти на свой избирательный участок и проголосовать.