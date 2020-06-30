В Челябинской области стартует летняя оздоровительная кампания

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30 июня 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Об открытии детских лагерей Алексей Текслер заявил в своем Instagram

Открытие детских загородных лагерей начнется с 6 июля.

Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем блоге в Instagram он отметил, что подготовка к приему детей идет полным ходом: в настоящий момент лагеря проверяют специалисты, а сотрудники учреждений проходят тестирование на коронавирус.

«Открытие лагерей мы все ждем с нетерпением. Сделаем все, чтобы дети хорошо отдохнули», — подчеркнул глава региона. Он также призвал чиновников обратить внимание на семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Такие дети должны посещать пришкольные и загородные лагеря в первую очередь.

Алексей Текслер обратился к руководителям и собственникам крупных предприятий, которые по каким-то причинам отозвал свои лагеря из детской оздоровительной кампании.

«Никогда частные лагеря, особенно при больших предприятиях, не были бизнесами. Это всегда была зона социальной ответственности, в первую очередь, перед детьми, родители которых работают на этих предприятиях. Коллеги, надо поработать, что это за социальная ответственность такая», — сказал губернатор.

Напомним, вчера, 29 июня, Алексей Текслер объявил о смягчении режима повышенной готовности: в Челябинской области начинают работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки (с экспозициями на свежем воздухе). Также со 2 июля к привычному графику работы возвращаются детские сады.

Смягчение режима губернатор объяснил тем, что количество выздоравливающих стало превышать количество заболевших ковидом. По данным на 30 июня, за последние сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом, 157 человек выписаны из больниц.