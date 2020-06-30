CNN: Трамп «бредил», общаясь с лидерами других стран

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30 июня 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Huff Post

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Президент США Дональд Трамп был настолько не готов к переговорам с лидерами России и Турции, что регулярно угрожал национальной безопасности США, хвастаясь своими достижениями, сообщил в понедельник корреспондент CNN Карл Бернштейн.

По данным анонимных источников, Трамп почти никогда не читал брифинговые материалы, подготовленные спецслужбами, и часто принимал незапланированные звонки от иностранных лидеров, ошеломляя лучших советников по национальной безопасности.

Два неназванных источника сообщили Бернштейну, что регулярность звонков и поведение Трампа заставили их поверить, что президент «бредит» и думает, что он может очаровать или запугать других лидеров, чтобы они делали то, что он хочет. Временами президент Турции Реджеп Эрдоган звонил Трампу по крайней мере два раза в неделю, и существовали постоянные приказы передавать звонки прямо Трампу. Источники говорили, что Трамп почти никогда не был готов и был уязвим для того, чтобы им воспользовались.

В регулярных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп «в основном говорил о себе», пишет Бернштейн, в то же время «добиваясь восхищения и одобрения Путина».

«Трамп отдает преимущество, которое было с трудом завоевано в холодной войне», – сказал один чиновник CNN, оставшийся анонимным. «Он играет с чем-то, чего не понимает, и он дает им силу, которую они будут использовать».

Бернштейн отмечает, что многие из этих отчетов отражают и подтверждают то, что содержится в недавно вышедшей книге бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о его работе в администрации Трампа.