Клинический профессор: если американцы и дальше будут игнорировать меры предосторожности, страна отправится на карантин. Снова

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30 июня 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: USA Today

Pixabay

Вирус не может быть предметом обсуждения в плане личного выбора. Единственное, что нужно обсуждать – это какие меры необходимо ввести, убеждён известный американский клинический профессор Марк Сигел.

Когда я катался на велосипеде по Манхэттену в прошлые выходные, я столкнулся со многими тревожными примерами отрицания у людей, и не только в плане коронавируса. В то время как почти все велосипедисты были в масках, мало кто носил шлемы – как бы показывая, что они способны только на одно действие по защите своего здоровья. Большинство пешеходов вообще не носили масок и, что еще хуже, жались друг к другу.

В ресторанах на открытом воздухе, мимо которых я проходил, официанты носили маски, но никто из посетителей не делал этого, как будто они верили в миф, что этот вирус не может распространяться на улице. Это был не город с постоянной защитной реакцией против потенциального возрождения коронавируса, а скорее город, радующийся хорошей погоде и освободившийся от ограничений последних трех месяцев.

К сожалению, вирусная буря может вернуться сюда в любой момент. У нас все хорошо в Нью-Йорке, только 1% тех, кто прошел тестирование, вернулись с положительными результатами, но на юге и западе дела обстоят гораздо хуже: почти 15% техасцев и почти 16% флоридцев, которые прошли тестирование, получили положительные результаты.

Флорида побила свой ежедневный рекорд коронавируса с почти 10 000 новых случаев заболевания в субботу. Днем ранее по меньшей мере 45 300 человек получили положительный результат на COVID-19 по всей территории Соединенных Штатов – самый высокий показатель за всю историю.

Губернатор Техаса Грег Эббот не просто снова закрывает бары, он вынужден отменять плановые операции в разных районах штата по мере того, как больницы заполняются. Это связано с тем, что COVID-19, даже когда он протекает в слабой форме, требует строгих мер инфекционного контроля и респираторной изоляции, ни то, ни другое не может быть сделано без нарушения нормальной работы больницы.

Молодые люди, собравшиеся в барах и на пляжах, распространяют вирус. Следует также учитывать легальных и нелегальных путешественников, перевозящих болезнь через границу из Мексики. Если больницы в некоторых штатах еще не достигли своей максимальной заполняемости, это только вопрос времени.

Я не сторонник полного карантина из-за ущерба, который он наносит экономике, а также нашему психическому и физическому здоровью. Но если мы не сможем заставить население вести себя социально ответственно, у нас может не быть выбора.

Ограничения на передвижения запрещены конституцией, но, учитывая, что это национальная катастрофа, лучшей мерой общественного здравоохранения было бы временно прекратить поездки из опасных зон, пока власти там работают над сдерживанием вируса.

Мы, конечно, можем надеяться на лучшее, но мы не можем принимать это как должное. Я думал, что за этим месяцы мы поняли преимущества дистанцирования, мытья рук и ношения чистых масок как способа продемонстрировать ответственное отношение. К сожалению, я ошибся, по крайней мере сейчас, проезжая по велосипедной дорожке в Нью-Йорке.