Количество вредных выбросов в атмосферу Челябинска сократилось на 500 тонн

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30 июня 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом заявила глава Челябинска Наталья Котова, выступая с отчетом перед депутатами городской Думы.

Наталья Котова напомнила, что в рамках нацпроекта «Чистый воздух» инвестиции в повышение экологичности производства до составят 23 миллиарда рублей до 2024 года. По итогам 2019 года, количество вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников сократилось на 500 тонн.

Глава города отметила, что разработан комплексный план по улучшению экологического развития города, в котором предусмотрено создание постов и единой цифровой системы экологического мониторинга. Также начата рекультивация городской свалки. Проект прошел все необходимые государственные экспертизы.

В своем обращении к депутатам Наталья Котова также коснулась важнейших тем, связанных с благоустройством города, благосостоянием челябинцев, развитием различных сфер — здравоохранения, образования, спорта и культуры.

«Многие проблемы и предложения по их решению были непростыми и даже вызывали бурное обсуждение среди общественности и жителей, — сказала Наталья Котова. —Хочу поблагодарить всех вас за работу. Несмотря на то, что в новом составе городская Дума работает меньше года, благодаря конструктивному диалогу, всесторонней поддержке, нам всем удалось достичь значительных успехов и решить ряд серьезных проблем нашего города».