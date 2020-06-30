Мосприрода рекомендовала москвичам защищаться от комаров чесноком

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Чеснок, фото: соцсети

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» рекомендовали защищаться от комаров, разрушая нервную систему насекомых при помощи сушеной ромашки или мяты, или раскладывая по квартире чеснока. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

«Считается, что у комаров существуют некие «вкусовые» предпочтения относительно того, как они «выбирают», кого укусить. По мнению ученых, это - определенная группа крови, количество выдыхаемого углекислого газа, физическая активность, повышающая выделения пота и температуру, и даже - цвет одежды. Однако существующие, в том числе и природные репелленты, смогут защитить вас от этих назойливых насекомых. Считается, что эфирные масла творят чудеса - всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу могут обеспечить вас надежной защитой. Запах сушеной ромашки или мяты разрушает нервную систему насекомых и они надолго исчезнут из вашего жилища; а всего несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят вас от комаров как минимум на 10 часов», - рассказали в пресс-службе.

В Мосприроде также отметили, что погода, которая сейчас стоит в столичном регионе благоприятна для активного размножения комаров.

«Погода, которая сейчас стоит в столичном регионе, благоприятна для активного размножения комаров - тепло и влажно. Самка комара откладывает 30-150, реже до 280 яиц каждые два-три дня в теплую стоячую воду с органическими веществами или водной растительностью. Яйца, слепившись от 20 до 30 штук, свободно плавают по водоему. Длительность развития особи от 40 часов до восьми суток. Зависит это от температуры воды, в которой происходит развитие», - добавили специалисты.