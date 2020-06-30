Южноуральский подросток получил велосипед в подарок от депутата

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30 июня 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко подарил ребенку велосипед и помог его собрать. Фото пресс-службы депутата

В Челябинской области десятилетний мальчик получил в подарок велосипед от депутата Госдумы Анатолия Литовченко.

Мальчик живет в поселке Бектыш. «Обращений приходит много, но послание юного блогера Ильи оказалось по-детски трогательным и по-взрослому рассудительным. Мальчик признался, что верит не в Деда Мороза, а в чудо и хороших людей», - рассказал Анатолий Литовченко.

В семье у ребенка сложная ситуация: мама не работает, отец не приезжает. Женщина одна растит двоих детей, младшему из которы всего полтора года.

По словам депутата Госдумы, выяснились некоторые обстоятельства, которые стали решающими в выборе подарка. «Илья – спортивный мальчишка, занимался боксом, но сейчас вынужден уйти из секции – у него обнаружилось серьезное заболевание сердца. Скоро больница, лечение. Врачи рекомендовали ему побольше прогулок на свежем воздухе и легкие физические нагрузки. Поэтому велосипед – самое то, просто необходим для здоровья», - рассказал парламентарий.

Илья вместе с депутатом и его помощниками собрали велосипед, а потом именинник испытал скоростные качества подарка. «Отличный парень растет, мне нравится его настрой, забота о родных. Но сейчас ему самому нужна помощь. Так что, если понадобится, буду держать связь с врачами», - пообещал Анатолий Литовченко.