Греческий журналист Димитрис Лиацос дал высокую оценку организации голосования в Москве

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30 июня 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве, фото соцсети

Журналист из Греции Димитрис Лиацос отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве. Своими впечатлениями от посещения 15 московских участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ журналист поделился с изданием «Аргументы и Факты».

«Как журналист, я ранее бывал на выборах в России, могу уверенно сказать, что в вопросе организации голосования по поправкам в Конституцию вы сделали большой шаг вперед», - сказал Димитрис Лиацос.

Он отметил, что голосование в течение недели позволяет людям проголосовать без очередей. По словам Лиацоса, дистанция соблюдается, а перчатки и маски есть на каждом участке, поэтому риска заразиться, по его мнению, совершенно нет.

«По ходу посещения участков вместе с коллегами я задавал много вопросов и получал очень конкретные ответы от компетентных председателей комиссий, которые хорошо знают свое дело. На всех участках мы опрашивали граждан, принуждали ли их работодатели или чиновники от власти проголосовать. Все голосующие отрицали. Поэтому у меня нет информации, чтобы людей принуждали к голосованию или чтобы подкупали», - добавил журналист.

Димитрис Лиацос отдельно отметил надежность и безопасность системы электронного голосования.

«Отдельно я хотел бы отметить электронное голосование, в котором более активное участие принимает молодое поколение. Защита персональных данных, тайна голосования обеспечены», - подчеркнул корреспондент.

Димитрис Лиацос добавил, что Россия обращает большое внимание на усовершенствование своей системы голосования, при этом она также смотрит на Запад, то есть на международные стандарты, однако, по мнению журналиста, сейчас они не соответствуют российскому голосованию.

«Я не шучу, потому что у вас голосование проходит на более высоком уровне, чем во многих других европейских странах. США со своими выборами вообще остались в XIX веке», - констатировал греческий журналист.