Владимир Евланов наградил лучших волонтеров

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30 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вчера, 29 июня 2020 года, состоялось заседание международного круглого стола по психологическому волонтерству в России. В его работе приняли участие ведущие эксперты этого направления – руководители центров, групп, отрядов, представители помогающих профессий и практические психологи. На заседании происходило обсуждение работы специалистов в условиях пандемии, по выходу из карантина и дальнейшему развитию этой отрасли.

С приветственным словом выступил депутат Госдумы, член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов. Парламентарий открыл заседание словами благодарности волонтерам, чья работа является предметом особой гордости в нашей стране. Только благодаря титаническим усилиям лучших представителей этой профессии решается масса вопросов по адаптации населения в условиях пандемии.

- Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин во время встречи с волонтерами проекта «Мы вместе» говорил о важной роли волонтерской психологической помощи во время пандемии, о том, что ваш труд вносит существенный вклад в развитие культуры обращения за психологической помощью у наших граждан, - отметил в своем выступлении Владимир Евланов.

По словам депутата, важность работы психологов-волонтеров трудно переоценить в различных ситуациях – катастрофах и семейных конфликтах, стихийных бедствиях и карантинных мероприятиях, ужесточении ограничительных мер и решениях о сокращении рабочих мест. Благодаря их бескорыстным усилиям любой человек чувствует собственную значимость и обретает уверенность в собственных силах. А это – неоспоримое доказательство необходимости дальнейшего развития данного направления.

В конце своего выступления Владимир Евланов пожелал участникам круглого стола успехов в развитии и совершенствовании, а также объявил имена волонтеров, которым были выписаны благодарственные письма. Некоторые из них депутат Государственной Думы смог вручить лично, остальные были вручены Инне Силенок, координатору работы волонтеров-психологов Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Далее участники круглого стола поделились своим опытом работы в различных направлениях психологического волонтерства в России и других странах, особенностями развития отрасли в условиях ЧС и пандемии, тонкостями собственной работы в этом направлении. Были заслушаны доклады ведущих специалистов в области психологии и психоанализа.