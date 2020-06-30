В Санкт-Петербурге был госпитализирован молодой байкер

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30 июня 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В Санкт-Петербурге госпитализировали молодого байкера, который получил серьёзные травмы в ДТП. По предварительным данным, мужчина упал с транспортного средства и влетел в бордюрный камень.

Мотоциклиста доставили в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 29 июня около четырех часов дня в районе дома № 3 по улице лётчика Паршина в Приморском районе города.