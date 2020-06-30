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Еще 255 тыс человек стали победителями программы «Миллион призов»

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Еще 255 тыс человек стали победителями программы «Миллион призов»
Баллы, полученные в программе, горожане могут, обменять на скидки в кафе, фото соцсети

В столице прошел очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 255 444 человека. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, всего состоялось пять розыгрышей 1 233 981 выигрышного кода участников.

Баллы, полученные в программе, горожане могут, обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов. В целом в рамках программы подготовлено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

А с 29 июня появилась возможность потратить их на благотворительность. Перечислить баллы (каждый будет приравнен к одному рублю) можно, например, фонду поддержки слепоглухих людей «Со-единение», фонду помощи людям с ментальными нарушениями «Единение» и фонду помощи бездомным животным «Котодетки». Также москвичи могут помочь фондам «Дари еду» и «Спешите делать добро!». Полный список фондов и информация о том, кому они помогают, опубликованы на сайте программы.

Самым популярным поощрением стали сертификаты на одну тысячу рублей в магазин «Дикси», на втором месте — сертификаты такого же достоинства в «Детский мир», на третьем — сертификаты сети аптек «Столички». Также популярным призом оказалось пополнение карты «Тройка» за баллы.

ГБ

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