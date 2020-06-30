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В городском округе Раменское женщине, на которую напал алабай, пришлось ампутировать руку

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В городском округе Раменское женщине, на которую напал алабай, пришлось ампутировать руку
фото:pixabey

В Подмосковье женщине, на которую напал алабай, пришлось ампутировать руку. Эту информацию сейчас проверяют сотрудники региональной прокуратуры, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий. 

В СМИ появилась информация о том, что в деревне Ивановка Раменского городского округа собака породы алабай напала на женщину, гулявшую с ребенком. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. 

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