Коронавирус: точка невозврата. Как развернуться и уйти от осложнений

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30 июня 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Какие осложнения дает COVID-19? Почему переболевшие коронавирусом нередко переносят инфаркт и инсульт? Какие процедуры помогают воссоздать полную картину болезни? Из чего состоит программа реабилитации? На эти вопросы отвечает врач-невролог, руководитель Центра неврологии Виктор Шахнович.

Казалось бы, после того как перенес коронавирусную инфекцию, можно спокойно выдохнуть. Антитела выработаны, и жизнь снова играет яркими красками. Однако серьезные заболевания имеют свои осложнения, которые, к сожалению, нередко развиваются и после ОРВИ. Вирус Covid-19 является одним из таких заболеваний с длинным хвостом неприятных осложнений. Без своевременной реабилитации нарушения здоровья могут стать необратимыми и привести к летальному исходу.

Давайте разберем подробнее, какие осложнения дает Covid-19.

Синдром Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), который приводит к хронической гипоксии.

Больные ХОБЛ страдают от того, что воздушный поток в дыхательных путях встречает препятствия. Происходит это из-за воспалительной реакции ткани легких. Заболевание имеет прогрессирующий характер, и если игнорировать его лечение, которое, к слову, тоже имеет свои побочные эффекты, то развивается гипоксия. В результате от недостатка кислорода страдают внутренние органы, в том числе мозг. Нередко такое неврологическое нарушение приводит к деменции. Говоря иными словами, человек может стать инвалидом на всю жизнь.

Гипоксия - пониженное содержание кислорода в организме, в отдельных органах и тканях. Хроническая гипоксия развивается при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе. Такое состояние угнетает нервную систему, вызывает проблемы с кровообращением, приводит к расстройству дыхания. Последствия гипоксии зависят от скорости ее развития и могут быть очень серьезными. Скорректировать гипоксическое состояние, развившееся по причине коронавирусной инфекции, необходимо как можно раньше, пока не пострадали внутренние органы и мозг.



Ещё одна серьезная проблема, с которой сталкиваются люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, - иммунные нарушения. Они возникают вследствие воздействия самого вируса и по причине специфического лечения, направленного на угнетение иммунитета. Данные повреждения могут привести к синдрому системного воспалительного ответа, который является патологическим процессом. Такое патологическое воспаление развивается в органах и тканях, удаленных от места повреждения.

Избежать иммунных повреждений при лечении Covid-19 практически невозможно. В процессе лечения приходится намеренно угнетать иммунитет. Это делается для того, чтобы организм перестал разрушать сам себя, ведь вирус Covid-19 внедряется в иммунные клетки, и чем больше организм вырабатывает их, тем тяжелее протекает болезнь. В медицине это называется «цитокиновый шторм». Гиперактивность иммунитета провоцирует острый воспалительный процесс и некроз легочных тканей. Иммунные осложнения можно и нужно скорректировать в процессе реабилитации больных, перенесших ковид-19.

Ещё одно осложнение коронавирусной инфекции - изменения в крови. Инфицирование вирусом вызывает иммунный ответ, который меняет картину крови. Изменяется вязкость, свертываемость крови, поражаются кровеносные сосуды. Появляется угроза образования тромбов в артериальной и венозной системах, что может стать причиной тромбоэмболии легочной артерии и других грозных осложнений. Переболевшие ковидом нередко переносят инфаркт и инсульт.

Даже если вы не переболели Covid-19, крайне важно регулярно исследовать состояние крови, чтобы на ранних стадиях исключить на корню предпосылки сосудистой катастрофы. По мнению эпидемиологов, новым коронавирусом переболеет большая часть человечества, многие в бессимптомной форме. Однако важно понимать, что лёгкое и даже бессимптомное течение опасной инфекции не исключает развития изменений в крови пациента! В течение пандемии коронавируса и после нее можно уверенно рекомендовать людям всех возрастов пристальный контроль за здоровьем и своевременную коррекцию возникших нарушений!

Реабилитационные программы включают регулярную лабораторную, инструментальную и лучевую диагностику.

Перебирается кровь, проводятся КТ легких, ЭхоКГ и многие другие процедуры, способствующие воссозданию полной картины последствий болезни. На основании результатов врач назначает программу восстановления организма, которая помимо персонализированного лекарственного лечения включает:

- Индивидуальные курсы дыхательной ЛФК

- Вибрационную терапию, магнитотерапию

- Методы рефлексотерапии

- Инфузионную внутривенную терапию и другие мероприятия по индивидуальным показаниям.