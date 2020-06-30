Топ-5 необычных праздников

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30 июня 2020, 00:27 [ «Аргументы Недели», Екатерина Желтухина ]

фото: соцсети

Людям, привыкшим к своей культуре, праздники других народов кажутся удивительными, а зачастую и странными. Чтобы понять традиции других людей надо просто попытаться не ограничивать себя лишь своей культурой.

Однако среди праздников и состязаний, свойственных тем или иным народам, есть поистине удивительные и необычные.

Фестиваль красок в Нью-Дели, Индия. Этот народный праздник посвящен приходу весны, а также возрождению жизни и изгнанию зла. Его проводят в новолуние, и длится он 2 дня, ведь согласно легенде, именно в этот день погибла Холика, злой демон. В этот день празднования проходят в каждом городе, в них зажигаются костры, которые символизируют окончание зимы и смерть злых духов. На огне сжигается и чучело Холики, в костер бросаются и плоды сезонного урожая - кокосы, зерна и т.д. Утром же начинается самое веселье - люди выходят на улицу и начинают обливать друг друга подкрашенной разноцветной водой, а также кидаться друг в друга яркими цветными порошками.

Праздник Апхелио в Шотландии. В городе Лервик для празднества сооружают 9 метровую модель корабля викингов с традиционным драконом на носу. Горожане наряжаются викингами, совершают факельное шествие по городу, трубя в горны, а корабль при этом несут к морю. В дружине насчитывается обычно 40 викингов, но их сопровождает около 900 участников, соответственно и живописно одетых. Церемония путем бросания в корабль 900 факелов в установленном месте поджигает деревянную ладью, следуя старинному обряду погребения павших воинов.

Фестиваль La Tomatina, Испания. Праздник Томатина проходит в городе Буньоле провинции Валенсия каждую последнюю среду августа и является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого более 150 тонн томатов в час превращаются в сок, разливаясь по городским улицам и окрашивая каждого участника события. По местной легенде, первая Томатина возникла стихийно в 1945 году, благодаря скандальному случаю. Во время уличного шествия в честь традиционного городского праздника группа молодых людей затеяла драку, которая охватила целую улицу. Дело происходило в районе овощного развала, и соперники использовали помидоры в качестве метательного оружия. Хотя полицейским все же удалось разнять дерущихся, томатную битву решили повторить снова на следующий год, но уже в качестве весёлой общегородской забавы. С 1980-х годов Томатина получила официальный статус, а ее организацией стал заниматься муниципалитет Буньоля. Вскоре фестиваль стал известен по всему миру, став одним из туристических символов Валенсии.

Фестиваль фонарей, Тайвань. Загадочный и сказочный праздник — фестиваль небесных фонариков на острове Тайвань. В этот день жители собираются на площадях города, пишут самые заветные желания на фонариках и запускают их в небо. В итоге вечернее небо раскрашивается огнями тысяч ярких горящих фонариков, что дает надежду на исполнение самых сокровенных желаний. Этот праздник входит в число самых ярких эпизодов новогодних торжеств на Тайване. По легенде, в эти дни островитяне зажигают огни фонарей, чтобы души предков смогли спуститься с небес и присоединиться к встрече весны.

Праздник кур в штате Небраска, США. Праздник проходит каждое лето в городе Уэйн и целиком посвящен чествованию пернатых обитательниц курятника. Мужчины наряжаются в костюмы кур и выступают в красочном шоу. На площади возводят нарядный насесты для куриц из цемента, украшенные местными художниками. Единственное мероприятие, огорчающее виновниц торжества, это соревнования по поеданию куриных крылышек, в которых побеждает тот, кто съест больше куриных крылышек.