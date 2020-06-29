В Архангельской области местный житель нашел древний артефакт
29 июня 2020, 23:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
В поселке Усть-Поча Архангельской области местный житель во время работы в огороде нашел наконечник копья эпохи неолита. Исследователи подчеркивают, что предмет относится к неолиту, то есть к периоду 4-3 тыс. лет до нашей эры. Его состояние оценивается, как хорошее.
Житель поселка передал артефакт в фонд Кенозерского национального парка, где находится Усть-Поча. Предполагается, что наконечник мог бы попасть на участок в начале 1990-ых годов, когда разбирали стоявшую у озера ферму в поселке.
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