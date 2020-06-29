Эксперты рассказали о порядке проставления апостиля на официальных документах

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29 июня 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.11.2015 N 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации» апостиль — это штамп, соответствующий требованиям Конвенции и указанного Федерального закона, проставляемый компетентным органом на российском официальном документе или на отдельном листе, скрепляемом с этим документом, и удостоверяющий подлинность подписи и должность лица, подписавшего документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

В Краснодарском крае уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги по проставлению апостиля является Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, расположенное по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 12.

В Управление Минюста России по Краснодарскому краю часто поступают обращения от граждан о порядке проставления апостиля на российских официальных документах, в связи с чем, подготовлены ответы на наиболее часто задаваемые из них:

Вопрос: Кто может подать документы для проставления апостиля?

Ответ: Заявителем может быть владелец документа или другое лицо, представляющее его интересы. Документы подаются и получаются при наличии паспорта лица, которое приносит документы.

Вопрос: Какие документы нужно иметь при себе, чтобы проставить апостиль?

Ответ: Для проставления апостиля при личном обращении необходим паспорт. Следует отметить, что заявитель в добровольном порядке может представить квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 2500 рублей за каждый документ и, разумеется, сами документы, на которых необходимо проставить апостиль. При обращении за проставлением апостиля посредством почтовой связи либо курьерской службы доставки помимо вышеназванных документов необходим письменный запрос на предоставление государственной услуги. Форма запроса, а также образец его заполнения представлены в разделе «Апостиль» на сайте Управления. В случае обращения за проставлением апостиля от имени юридического лица необходимо представить документ, подтверждающий полномочия его представителя (доверенность или иной документ).

Вопрос: За сколько дней проставляется апостиль?

Ответ: Общий срок предоставления государственной услуги не превышает 3 рабочих дней, с даты поступления от заявителя официальных документов (день подачи документов не учитывается). Однако данный срок может быть увеличен до 33 дней в случае необходимости истребования образца подписи и (или) печати лиц, подписавших официальный документ, представленный заявителем для проставления апостиля, сведений, подтверждающих полномочия лица на подписание соответствующего официального документа, или подтверждения факта совершения документа.

Вопрос: Указывается ли в штампе «апостиль» наименование государства, в которое он представляется?

Ответ: Апостиль проставляется на документе с целью его предъявления в любом государстве — участнике Гаагской конвенции 1961 г. Таким образом, указание государства, в которое предъявляется официальный документ, в штампе «апостиль» не предусмотрено.

Вопрос: Необходимо ли переводить документ на иностранный язык до проставления апостиля?

Ответ: Для проставления апостиля наличие или отсутствие перевода не является обязательным условием. Вопрос о необходимости перевода документов до или после проставления апостиля необходимо уточнять в компетентном органе, в который предъявляется официальный документ. Как показывает практика, заявителями в одни и те же страны представляются официальные документы и с переводом, и без такового.

Вопрос: имеет ли штамп «апостиль» срок действия?

Ответ: Штамп «апостиль» не имеет срока действия и проставляется бессрочно, однако, документ на который проставляется апостиль может иметь ограничения по сроку годности со стороны принимающей стороны (например, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, справка об отсутствии факта государственной регистрации брака, Доверенность, Согласие и другие).

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю также информирует о возобновлении личного приема граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, с 02 июля 2020 г., по предварительной записи по телефону (861) 202-05-68 . (график приема: понедельник-четверг с 9.30 до 12.00 с 13.30 до 17.00, пятница с 9.30 до 12.00 с 13.30 до16.00).