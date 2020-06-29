Рекламный чёрный транс ввёл в транс белых

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29 июня 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

В этом году Calvin Klein в очередной раз отошел от стандартов красоты и показал свою толерантность во всей красе. Мелочиться тоже не стали, в 2020 бренд представляет трансгендер-афроамериканец Яри Джонс.



После появления Яри на билбордах, общественность возмутилась. Раскритиковали Calvin Klein за пропаганду ожирения и нездорового образа жизни. Почему? Потому что «какой такой бодипозитив?» Рассказываем.

Яри Джонс.

Бодипозитив – движение, которое «топит» за любовь к своему телу, свободу самовыражения, безоговорочное принятия себя и других. Сторонники течения убеждены: люди, которые соответствуют стандартам, обесценивают себя и свою личность. По их мнению, нужно принимать разницу в нас, тогда в мире будет меньше психических расстройств и суицидов.

Но, как мы уже сказали, настроения эти нравятся не всем. Подобного рода перемены в области эстетики некоторых брендов большинству пришлись весьма не по душе. Толерантность такого толка они посчитали чрезмерной и совсем не здоровой.

Яри Джонс

«Верните 2009 год», – пишут пользователи в соцсетях и сокрушаются из-за того, что подтянутую блондинку Даутцен Крус заменили трансгендерной актрисой плюс-сайз Яри Джонс. Под видом пресловутой толерантности, по мнению огромного множества людей, скрывается популяризация проблем со здоровьем, в частности ожирения.

«Заболевания не должны превращаться в эталон красоты». А так это или нет – решать вам самим. Что будет дальше, увы, непонятно. Но многие бренды уже сейчас призывают к терпимости и стремятся разрушать стереотипы весьма радикально. Наше общество к этому, как оказалось, совсем не готово. Зато модели открыто демонстрируют небритые подмышки, растяжки и складки на животе. Свобода, как говорится.

Эмили Радковски