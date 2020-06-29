Всероссийская перепись населения станет цифровой, но не даст ответов на многие актуальные вопросы

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29 июня 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Независимая

Фото: соцсети

Запланированную на октябрь 2020 года Всероссийскую перепись населения из-за пандемии планируется перенести на следующий год. Росстат рассматривает отсрочку как возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий.

Окончательное решение о переносе Всероссийской переписи примет правительство РФ. Об этом сообщили в Росстате. В ведомстве рассказали о новшествах, связанных, в том числе, с возможностью соблюдения безопасной социальной дистанции.

«Будущая Всероссийская перепись населения станет первой отечественной цифровой переписью. Главным нововведением станет возможность самостоятельного прохождения переписи на портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением», - пояснили в Росстате.

Содержательная часть опроса во многом изменена не будет. Ранее ведомство анонсировало перепись как способ получить уникальную информацию о населении, которую в полном объеме извлечь из существующих баз данных не удастся. До пандемии было объявлено, что в переписи появятся новые формулировки вопросов – «в соответствии с реалиями современной жизни и законодательством». Некоторые эксперты считают, что необходима профессиональная проработка новых актуальных вопросов для получения таких результатов, исходя из которых, можно будет потом проводить реформы. На такую содержательную работу и можно было бы потратить дополнительное время. Но, судя по всему, это не планируется.

«Изменения в вопросы вноситься не будут. Это сложная и довольно длинная процедура, включающая и процесс формального согласования со всеми задействованными ведомствами, и необходимость проведения дополнительных экспертиз методологического и лингвистического характера», - сообщили в пресс-службе Росстата. Так, к примеру, для оценки населением возможного влияния пандемии COVID-19 «есть другие специализированные исследования, проводимые управлением статистики населения и здравоохранения - например, исследования состояния здоровья жителей страны».

«Перепись фиксирует данные по состоянию на конкретный момент времени - «критический момент». Оценка закономерностей развития пандемии требует изучения данных, характеризующих уровень заболеваемости, смертности, выздоровления во времени и по территории страны. Исходя из этого, включение любых вопросов о коронавирусе в переписной лист бессмысленно», - считает завкафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА Екатерина Дарда.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что опросные листы можно было бы дополнить. Например, мог бы быть полезен ответ на вопрос о потере работы самим респондентом в период пандемии, так как он дал бы реальную картину безработицы.