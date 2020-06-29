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Военные развернули в Тыве мобильный госпиталь

, 18:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Военные развернули в Тыве мобильный госпиталь
фото пресс-службы Минобороны РФ

В Тыве развернут многопрофильный мобильный госпиталь. Глава республики уже поблагодарил Минобороны за помощь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Госпиталь в Тыве развернут в рамках борьбы с коронавирусом. Там будут оказывать помощь военнослужащим гарнизона и гражданскому населению.

«В полевом госпитале в кратчайшие сроки были развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции», — сообщила пресс-служба Министерства Обороны РФ.

Военные медики уже приступили к приему и лечению пациентов.

«Это действительно заслуживает всяческой похвалы и уважения, что буквально за сутки военнослужащие развернули такой большой лечебный госпиталь. Я имел возможность пообщаться с военными врачами, это люди высокого класса, и среди населения республики к ним есть большое доверие», — заявил глава Тывы Шолбан Кара-оолом.

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