Более миллиона человек проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн

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29 июня 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 1 млн человек проголосовали электронно по поправкам в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Штаб работает, и работает все выходные. По дистанционному электронному голосовании мы перевалили 1 млн человек», - сказал Илья Массух.

Напомним, участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня.

Как отмечают наблюдатели и эксперты, голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Регулярное информирование граждан о ходе голосования и работе Общественного штаба обеспечивают максимальную транспарентность электорального процесса. Многоступенчатая система контроля за соблюдением закона гарантирует легитимность голосования в Москве.