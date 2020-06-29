Держите маску близко, а друзей на расстоянии: коронавирус останется с нами на долгие годы

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29 июня 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

Pixabay

Уже понятно, что коронавирус будет с нами в течение многих лет. Придётся принять новую жизнь с различными мерами безопасности, а также тестированием и отслеживанием контактов. Это останется даже после того, как вакцинация будет широко доступна.

Большинству из нас говорят, что жизнь вернется в нормальное русло, как только мы получим вакцину, которая защитит людей от заражения коронавирусом. Мы снова сможем присоединиться к тысячам других людей, чтобы поддержать любимую футбольную команду, сможем пригласить на свадьбу столько людей, сколько захотим, и так далее. Билл Гейтс пишет, что даже «если наши лучшие методы лечения уменьшат смертность менее чем на 95%, нам все равно понадобится вакцина, прежде чем мы сможем вернуться к нормальной жизни». Не так быстро.

Доктор Энтони Фаучи предсказывает, что «к началу 2021 года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против коронавируса». Администрация Трампа настаивает на получении вакцин до выборов, даже если это влечет за собой сокращение различных тестов на безопасность. Однако прежде всего следует принять во внимание, что даже после того, как вакцина будет признана безопасной и эффективной, потребуется много времени, прежде чем она будет массово произведена и внедрена. В стратегических запасах США имеется лишь 2% от необходимого количества игл и шприцов для массовой вакцинации. Ожидается, что нехватка кварцевого песка, необходимого для изготовления флаконов медицинского назначения, замедлит производство. По словам экспертов, ни одна компания в настоящее время не имеет возможности производить достаточное количество вакцин для всей территории США, не говоря уже о мире. По некоторым оценкам, массовая вакцинация может занять четыре года.

Правда, некоторые корпорации, такие как Johnson & Johnson и Moderna, уже наращивают свои производственные мощности в рамках подготовки к распространению более миллиарда вакцин. Белый дом сформировал частно-государственное партнерство, чтобы построить производственные мощности до завершения клинических испытаний. Министерство обороны берет на себя ведущую роль в обеспечении производственной логистики. Но генерал Густав Ф. Перна, который отвечает за эту работу, сказал газете «Нью-Йорк Таймс», что дискуссии о необходимом оборудовании и средствах только начинаются.

Чтобы вакцина сработала, большинству людей придется согласиться на вакцинацию. После введения вакцины против полиомиелита в 1955 году Соединенные Штаты ликвидировали полиомиелит. До 1979 года в США не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Во всем мире при поддержке Всемирной организации здравоохранения и неправительственных организаций были предприняты чрезвычайные усилия для того, чтобы убедить население развивающихся стран в безопасности вакцины и убедить его сделать прививку. Полиомиелит до сих пор остается угрозой в некоторых местах.

Прививки против коронавируса могут быть встречены возражениями, вызванными теориями заговора против вакцин. Популярно мнение, например, что вакцины вызывают аутизм. Другие также давно развенчанные убеждения заключаются в том, что вакцины подрывают естественный иммунитет организма и содержат токсины.

В последние годы мы наблюдаем рост анти-вакцинационных движений. Число американцев, которые верят в важность вакцинации своих детей, сократилось с 94% в 2015 году до 84% в декабре 2019 года, согласно опросу Gallup.

Даже если все в мире будут вакцинированы – мы все равно можем не иметь коллективного иммунитета, потому что многие вакцины не так эффективны. Что касается вирусов, подобных гриппу, то вакцинация эффективна только в том случае, если она предотвращает заражение 40-60% населения.

Наконец, многие вирусы мутируют. Если коронавирус мутирует, то вполне может потребоваться изменение вакцин.

Так что держите маску близко, а друзей – на расстоянии.