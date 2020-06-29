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Специалист рассказала, какие качества необходимы соискателю

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Специалист рассказала, какие качества необходимы соискателю
фото: pixabey

Директор по подбору персонала Екатерина Горохова рассказала, какими качествами должен обладать соискатель. Она отметила, что необходимо готовиться к собеседованию и внимательно изучить компанию, в которую собираешься устроиться. Также эксперт добавила, что нужно слушать внимательно и слышать, что от тебя хочет интервьюер. 

"Самое главное — использовать комбинацию своих профессиональных знаний и личностных качеств, так как сейчас ценятся эмоциональный интеллект, умение общаться, завязывать отношения, договариваться, работать в команде и доводить дело до конца", - объяснила специалист. 

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