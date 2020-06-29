Латвийский врач: Большая опасность для сердца – жара

Видимо, данное лето будет очень и очень жарким. Такой прогноз дают синоптики. В зоне риска люди, которые имеют хронические заболевания… Например, проблемы с сердцем. Как уберечь свое сердце от жары?

Специально для «Аргументы Недели» советы от латвийского нейрохирурга, профессора Игоря Аксикса.

«Несомненно, большая опасность для сердца – жара. Когда на улице «30» и выше, то нагрузка на сердце увеличивается, и если не заботится о нем, то проблемы с сердечно-сосудистой системой вам точно обеспечено. Сразу хочу сказать, что при жаре просто необходимо употреблять больше количество воды. Я бы рекомендовал взрослым до двух литров в день. И, конечно, питание! В жару лучше совсем отказаться от мяса. А если трудно, то лучше не есть, например, свинину. Она жирная. Лучше телятина, а еще лучше перейти на рыбу. Вы сами почувствуете, как вам станет легче, прибавится сил, энергии. И лето – время фруктов, овощей. И все это натуральное, а не привозное. Что делать если стало плохо в жару? Например, сдавило грудь, появилось головокружение, тошнота, чувствительность в области сердца… Обратитесь к врачу! Если сразу же нет такой возможности, то под рукой должен быть валидол. Обязательно! Положили таблетку под язык и к врачу! И еще совет… Многие считают, что после жары следует принять холодный душ. Нет! Это огромная нагрузка на сердце. Следует принимать прохладный душ, комнатной температуры. Будьте здоровы!»